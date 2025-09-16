KieftJansenEgmondGijp
Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
Ajax-speler blinkt uit en krijgt plekje in Elftal van de Week

Joram
bron: ESPN
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0 Foto: © BSR Agency

Ajax won afgelopen zaterdag in eigen stadion met 3-1 van PEC Zwolle. Na de wedstrijd werd één speler van de Amsterdammers verkozen in verschillende Elftal van de Week-verkiezingen.

Weekblad Voetbal International gaf één speler van Ajax een plek in het Elftal van de Week: Mika Godts. Hij kreeg een 7,5 voor zijn optreden tegen PEC Zwolle, waarin hij twee keer wist te scoren.

Ook ESPN stelde een speciaal Elftal van de Week samen en koos eveneens voor de Belgische Mika Godts. Daarnaast kreeg FC Groningen-speler Dies Janse – door Ajax verhuurd aan de Groningers – een plek in het elftal. Hij werd zelfs verkozen tot de beste speler van de afgelopen speelronde.

Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

