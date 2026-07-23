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Ajax-speler blinkt uit onder Míchel: "Van uitzonderlijke klasse"

Joram
Daley Blind met een grote glimlach
Daley Blind met een grote glimlach Foto: © Pro Shots

Daley Blind heeft volgens ESPN in korte tijd een sleutelrol opgeëist bij Ajax. De ervaren verdediger, die deze zomer terugkeerde naar de Johan Cruijff ArenA, wordt door de sportzender geroemd om zijn invloed op de opbouw onder trainer Míchel.

In een tactische analyse bespreekt ESPN hoe Ajax in de voorbereiding steeds meer de speelwijze van de Spaanse coach laat zien. Volgens de sportzender heeft Míchel 'een duidelijke opbouwstructuur in zijn elftal heeft geslepen'. Daarbij kiezen de Amsterdammers er vaak voor om met een back naast de twee centrale verdedigers op te bouwen, terwijl een middenvelder zich laat uitzakken om aanspeelbaar te zijn. De andere vleugelverdediger schuift juist naar binnen en speelt een hogere rol op het veld.

Binnen die speelwijze vervult Blind volgens ESPN een cruciale functie. De 36-jarige verdediger, die na zijn transfervrije vertrek bij Girona aan zijn derde periode bij Ajax is begonnen, heeft zich razendsnel aangepast aan de ideeën van Míchel. "Blind toont zich op dit vlak nog altijd van uitzonderlijke klasse. Blind is met zijn inzicht en passing direct de belangrijkste opbouwer van Ajax geworden", aldus ESPN.

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