Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-speler blinkt uit onder Míchel: "Van uitzonderlijke klasse"

Joram
Daley Blind met een grote glimlach
Daley Blind met een grote glimlach Foto: © Pro Shots

Daley Blind heeft volgens ESPN in korte tijd een sleutelrol opgeëist bij Ajax. De ervaren verdediger, die deze zomer terugkeerde naar de Johan Cruijff ArenA, wordt door de sportzender geroemd om zijn invloed op de opbouw onder trainer Míchel.

In een tactische analyse bespreekt ESPN hoe Ajax in de voorbereiding steeds meer de speelwijze van de Spaanse coach laat zien. Volgens de sportzender heeft Míchel 'een duidelijke opbouwstructuur in zijn elftal heeft geslepen'. Daarbij kiezen de Amsterdammers er vaak voor om met een back naast de twee centrale verdedigers op te bouwen, terwijl een middenvelder zich laat uitzakken om aanspeelbaar te zijn. De andere vleugelverdediger schuift juist naar binnen en speelt een hogere rol op het veld.

Binnen die speelwijze vervult Blind volgens ESPN een cruciale functie. De 36-jarige verdediger, die na zijn transfervrije vertrek bij Girona aan zijn derde periode bij Ajax is begonnen, heeft zich razendsnel aangepast aan de ideeën van Míchel. "Blind toont zich op dit vlak nog altijd van uitzonderlijke klasse. Blind is met zijn inzicht en passing direct de belangrijkste opbouwer van Ajax geworden", aldus ESPN.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Míchel Daley Blind
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws