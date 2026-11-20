Vincent Schildkamp heeft stevige kritiek geuit op Don-Angelo Konadu. De spits van Ajax, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor Lommel SK, kreeg van bondscoach Michael Reiziger tweemaal een basisplaats bij Jong Oranje tegen Jong Denemarken. Volgens de ESPN-commentator wist de aanvaller echter geen moment te overtuigen.

Jong Oranje wist zich tijdens de afgelopen interlandperiode te plaatsen voor het EK onder 21 door Jong Denemarken over twee wedstrijden te verslaan. Toch verliep niet alles naar wens bij de ploeg van Reiziger. Vooral de bezetting van de spitspositie zorgde voor discussie.

De bondscoach had met Konadu en Willem II-aanvaller Devin Haen twee centrumspitsen geselecteerd. Konadu kreeg in beide wedstrijden het vertrouwen vanaf de aftrap, maar kon volgens de analisten van Voetbalpraat weinig indruk maken.