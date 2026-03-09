Ajax-speler flink bekritiseerd: "Hij heeft geen idee wat-ie doet"

Kenneth Perez ziet dat het probleem vooral in het spel zonder bal zit. Volgens hem slagen de spelers er niet in om de ruimtes goed te bespelen. "Je moet continu de ruimtes bespelen. En als dat fout gaat moet je iemand terugroepen, of zelf aansluiten!" Presentator Pascal Kamperman haakt daarop in en wijst op een moment bij de tweede tegentreffer. "Is dat dan bij de tegengoals ook met name het probleem?"

"Want ik zat net naar die tweede goal te kijken… Sutalo is alles en iedereen kwijt, die heeft geen idee wat hij aan het doen is", concludeert Kamperman kritisch. Perez legt uit waar het volgens hem precies misgaat. “Als jij alleen maar oog voor de bal hebt, en geen idee hebt waar de tegenstander staat… Als je je niet oriënteert, kan je verrast worden. Dat gebeurt heel vaak. Nu levert dat twee tegendoelpunten op", aldus Kenneth Perez.