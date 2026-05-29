Ajax-speler gaat op de knieën voor Luna Bijl: "She said yes"
Luna Bijl heeft een bijzondere video gedeeld op social media. Het model gaat namelijk trouwen met Ajax-doelman Maarten Paes, die op zijn knieën is gegaan.
"She said yes", schrijft Paes erbij. Bijl toont op de video een ring. Paes is op de knieën gegaan op het Italiaanse eiland Capri. Onder het bericht krijgt Paes meerdere felicitaties van meerdere bekenden
Onder meer Davy Klaassen, Urby Emanuelson en Sean Klaiber reageren onder de post van de Ajax-doelman, die in de finale van de play-offs tegen FC Utrecht een hoofdrol vervulde in de strafschoppenserie. Ook Mikky Kiemeney, de vriendin van Frenkie de Jong, plaatst een bericht.
