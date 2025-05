Ajax-speler gefileerd: "Het hele seizoen geen bal goed geraakt"

"Die Henderson... Daar word je toch knettergek van? Hij is alleen maar aan het klieren bij scheidsrechters en heeft inmiddels een hele slechte naam binnen het korps", aldus Driessen in de Kick-Off-Podcast. "Hij heeft het hele seizoen geen bal goed geraakt. Het is schandalig hoe hij zich opstelt, als aanvoerder. Je bent ook een voorbeeld."

Driessen is vooral kritisch op de manier waarop Henderson zijn aanvoerdersband gebruikt. "Hij heeft de aanvoerdersband, dan mag je om uitleg vragen. Maar het is niet de bedoeling dat je continu de discussie aangaat en de scheidsrechter van alles en nog wat toebijt. Dan geef je gelijk een gele kaart en dan geef je nóg maar een keer gele kaart. Het moet toch gewoon over zijn met dat kinderachtige gedrag? Ga een keer voetballen."

Collega Mike Verweij is het met Driessen eens dat Henderson moet dimmen, maar richt zijn pijlen vooral op de arbitrage. "De KNVB moet ook niet meer zo'n clown op zo'n wedstrijd zetten," zegt hij over scheidsrechter Jeroen Manschot. "Bij die rode kaart van Valente bijvoorbeeld: het is gewoon een regel dat als keepers uit hun zestienmetergebied sprinten dat je een gele kaart geeft. Henderson had er ook een moeten hebben, maar dan krijg je dat gedonder in de laatste minuut met die Vaessen ook niet."

Verweij besluit met kritiek op de algehele leiding. "Er werden overtredingen gemaakt in de eerste helft. Ook op Traoré, dat ik dacht: van mij hoef je geen rood of geel te geven, maar fluit in ieder geval..."