Ajax-speler gefileerd: "Wanneer wordt dat contract ontbonden?"

Joeri Heerkens keerde terug in de basis bij Jong Ajax bij het duel met TOP Oss. Bij het duel dat in 3-3 eindigde ging de keeper liefst tweemaal hopeloos de fout in. Fans snappen niet wat de keeper nog in Amsterdam doet.

"En wanneer gaat dat contract van Heerkens nou eens ontbonden worden? Dit kan je die arme trainer toch ook niet aan doen? En z’n ploeggenoten", schrijft een fan op X. "Weet dat Jong voor saus meedoet aan de competitie, maar je wilt toch ook potjes winnen?"

"Hoe heeft Alex Kroes ooit met droge ogen durven te beweren dat ze er bij Ajax vertrouwen in hadden dat Joeri Heerkens op termijn zou kunnen doorgroeien naar de positie van eerste keeper? Wat een drama weer vanavond", schrijft een ander. "Met alle respect voor Heerkens...... afscheid nemen is echt niet erg", besluit een laatste.