Ajax-speler ging naar kleedkamer AZ: "Dat was netjes van hem"

AZ won woensdagavond in de strijd om de KNVB Beker met 6-0 van Ajax en Wouter Goes was het 'slachtoffer' bij de rode kaart voor Owen Wijndal. De verdediger van de club uit Alkmaar had wel even last na de grove charge van de Ajacied.

"Die voelde ik wel even, ja. Ik heb er een aardige schaafwond aan overgehouden", blikt hij terug in een interview op de website van VI. "Owen (Wijndal, red.) kwam na afloop naar de kleedkamer om sorry te zeggen. Dat was netjes van hem", erkent Goes, die zelf dit seizoen rustiger lijkt op het veld.

"Ah, mooi dat het opvalt. Ik ben daar tegenwoordig druk mee bezig, met mensen om me heen. Ik denk dat er snel vooruitgang is te zien. Ik ben bezig met een psycholoog", verklapt hij. "Dat helpt heel erg goed. Ik was al een tijdje op zoek naar manieren waarop ik dit aspect van mijn spel kon veranderen. Mijn zaakwaarnemer heeft me daarbij geholpen en zo zijn we bij een psycholoog uitgekomen. Het moest rustiger worden in mijn hoofd", beseft Goes.

"Op de juiste momenten moet het gif in mijn spel naar boven komen en op andere momenten juist niet. Vergelijk het met een glas water: het glas moet leger zijn wanneer ik de wedstrijd inga. Vaak zat het al behoorlijk vol als ik het veld op stapte", blikt hij terug. "Tijdens wedstrijden zat het al snel helemáál vol en stroomde het soms over. Dat gaat nu beter. Ook thuis zoek ik nu meer rust dan vroeger. Hoe ik dat precies doe houd ik voor mezelf, maar ik ben heel blij met hoe het nu gaat", aldus Goes, die op het trainingsveld veel tips krijgt van voormalig profvoetballer Ron Vlaar.

"Dat is natuurlijk heel mooi. Als jongetje van tien jaar heb ik hem op tv het WK 2014 zien spelen. Dan is het best raar, als je met zo iemand ineens op het trainingsveld staat", legt hij uit. "Ook al kende ik Ron al als trainer in de jeugd bij AZ. Het blijft bijzonder. We zijn veel met elkaar bezig, ik kan ontzettend veel van hem leren. Als Ron wat zegt, dan luister je. Voor de hele selectie is dit een goede toevoeging. Met Ron werken we veel aan hoe je als verdediging in een laag blok moet staan. Met kleine onderlinge afstanden. Dat gaat nu al een stuk beter", stelt Goes, die veel baat heeft bij de kleine details.

"Ron benadrukt bijvoorbeeld hoe ik de boel moet leiden van achteruit. Op de verdedigende posities heb je overzicht op het hele veld. We moeten continu met elkaar bezig zijn, in het aansturen, het positie kiezen. Verdedigen is communiceren", constateert hij. "Daarnaast weet Ron als geen ander hoe je met vuur moet verdedigen in het eigen strafschopgebied. Ook ikzelf heb in de eerste seizoenshelft te vaak tegenstanders ruimte gegeven. Dat bij een voorzet de spits nog net voor je kan komen. Zeker zo dichtbij je eigen doel moet je er heel kort op zitten en verdedigende acties op de bal maken", besluit Goes.