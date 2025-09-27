Ajax-speler gretig: "Wil nog veel meer laten zien voor deze club"

Oscar Gloukh zag dat zijn team het moeilijk had tegen een sterke NAC. De middenvelder begrijpt daarom de boosheid van de Ajax-fans na de gewonnen wedstrijd tegen NAC Breda.

"Het was niet makkelijk, we speelden tegen een erg goed team. Gelukkig winnen we uiteindelijk. Dat is het belangrijkst", begint Gloukh tegenover ESPN. "Ik ben erg blij met mijn spel, maar we moeten echt verbeteren en zulke wedstrijden domineren."

Na afloop van het duel klonk er een fluitconcert in de Johan Cruijff ArenA. "Ik snap de boosheid van de fans. Het was echt een slechte dag voor ons, maar we moeten blijven werken, want dinsdag hebben we een moeilijke wedstrijd in de Champions League", vervolgt hij.

"Ik heb zo goed als vandaag nog niet gespeeld voor Ajax, maar het seizoen is net begonnen. Je gaat nog veel meer van mij zien: passes, goals, assists, acties, alles. Ik wil nog veel meer laten zien voor deze club", aldus Gloukh.