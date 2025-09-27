Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-speler gretig: "Wil nog veel meer laten zien voor deze club"

Cherine
Leo Greiml en Oscar Gloukh
Leo Greiml en Oscar Gloukh Foto: © Pro Shots

Oscar Gloukh zag dat zijn team het moeilijk had tegen een sterke NAC. De middenvelder begrijpt daarom de boosheid van de Ajax-fans na de gewonnen wedstrijd tegen NAC Breda.

"Het was niet makkelijk, we speelden tegen een erg goed team. Gelukkig winnen we uiteindelijk. Dat is het belangrijkst", begint Gloukh tegenover ESPN. "Ik ben erg blij met mijn spel, maar we moeten echt verbeteren en zulke wedstrijden domineren."

Na afloop van het duel klonk er een fluitconcert in de Johan Cruijff ArenA. "Ik snap de boosheid van de fans. Het was echt een slechte dag voor ons, maar we moeten blijven werken, want dinsdag hebben we een moeilijke wedstrijd in de Champions League", vervolgt hij.

"Ik heb zo goed als vandaag nog niet gespeeld voor Ajax, maar het seizoen is net begonnen. Je gaat nog veel meer van mij zien: passes, goals, assists, acties, alles. Ik wil nog veel meer laten zien voor deze club", aldus Gloukh.

Gerelateerd:
Boy Kemper

Kemper: "We weten dat we het Ajax heel moeilijk kunnen maken"

0
John Heitinga

Heitinga over Duivenvoorden-interesse: "Ajax is altijd op zoek"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd