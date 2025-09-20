AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-speler imponeert bij beloften: "De nieuwe Virgil van Dijk"

Cherine
Marvyn Muzungu
Marvyn Muzungu Foto: © Pro Shots

Marvyn Muzungu heeft een indrukwekkende indruk achtergelaten bij Jong Ajax. De 17-jarige verdediger is afgelopen zomer overgekomen van AJ Auxerre en debuteerde tegen Willem II (1-0 nederlaag). Trainer Willem Weijs en de Ajax-fans waren diep onder de indruk van zijn optreden.

"Ik was heel erg van hem onder de indruk", begint Weijs tegenover ESPN. "Hij is pas zeventien jaar, spreekt de taal niet en had een lange aanloop. Als je dan in deze wedstrijd en in dit stadion ineens voor de leeuwen wordt gegooid, kun je daar niks anders dan lof voor hebben. Hij verdedigde hard, speelde goed zijn duels en had aan de bal een goede bijdrage met zijn passing."

Muzungu debuteerde in de 75e minuut tegen Willem II en viel op met fysiek spel en volwassen uitstraling. Op X wordt hij massaal geprezen door Ajax-fans. "Ik lieg niet wanneer ik zeg dat Muzungu de nieuwe Virgil van Dijk is", klinkt het. "Marvyn Muzungu is wel the real deal. Dat gaat een serieus goede speler worden met de juiste begeleiding." Muzungu bleef deze zomer onder de radar, maar na zijn debuut is hij het nieuwe lichtpuntje voor Ajax-fans.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Raúl Moro

Moro-wissel wekt verbazing: "En dan vergeet je het belangrijkste"

0
Johan Derksen

Johan Derksen haalt uit naar Ajax: "Dat is heel dom geweest"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer Jong Ajax Willem Weijs
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd