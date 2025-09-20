Ajax-speler imponeert bij beloften: "De nieuwe Virgil van Dijk"

Marvyn Muzungu heeft een indrukwekkende indruk achtergelaten bij Jong Ajax. De 17-jarige verdediger is afgelopen zomer overgekomen van AJ Auxerre en debuteerde tegen Willem II (1-0 nederlaag). Trainer Willem Weijs en de Ajax-fans waren diep onder de indruk van zijn optreden.

"Ik was heel erg van hem onder de indruk", begint Weijs tegenover ESPN. "Hij is pas zeventien jaar, spreekt de taal niet en had een lange aanloop. Als je dan in deze wedstrijd en in dit stadion ineens voor de leeuwen wordt gegooid, kun je daar niks anders dan lof voor hebben. Hij verdedigde hard, speelde goed zijn duels en had aan de bal een goede bijdrage met zijn passing."

Muzungu debuteerde in de 75e minuut tegen Willem II en viel op met fysiek spel en volwassen uitstraling. Op X wordt hij massaal geprezen door Ajax-fans. "Ik lieg niet wanneer ik zeg dat Muzungu de nieuwe Virgil van Dijk is", klinkt het. "Marvyn Muzungu is wel the real deal. Dat gaat een serieus goede speler worden met de juiste begeleiding." Muzungu bleef deze zomer onder de radar, maar na zijn debuut is hij het nieuwe lichtpuntje voor Ajax-fans.