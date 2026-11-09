Ajax-speler in Elftal van de Week: "Verloste z'n ploeg daarin"

Oscar Gloukh is nog lang niet altijd even gelukkig sinds hij is gearriveerd bij Ajax. In het duel met FC Twente toonde de dribbelaar zich echter van zijn beste kant.

Zijn gebruikelijke probleem, een gebrek aan meeverdedigen, speelde ditmaal niet op. Gloukh was vaak achterin te vinden en zocht de voetballende oplossing. Het leverde de buitenspeler een plek op in het Elftal van de Week van De Telegraaf.

"Ajax kon, vooral voor de pauze, op Oscar Gloukh rekenen", schrijft Ben Wijnstekers. "Met solo-acties en slimme passes verloste hij zijn ploeg van de druk die FC Twente voortdurend ontwikkelde. Bij de vlotte openingsgoal van Tolu zorgde hij voor de assist. Hij stelde Rayane Bounida in staat Ajax op 0-2 te schieten. Voor de zege was het niet voldoende."