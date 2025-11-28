Ajax-speler is eerlijk: "Ik mis Farioli, heb fijn met hem gewerkt"

Davy Klaassen denkt nog vaak terug aan zijn periode onder Francesco Farioli. De Ajax-aanvoerder bewaart warme herinneringen aan de samenwerking met de Italiaanse trainer, zeker nu het sportief zwaar is in Amsterdam. De huidige situatie houdt hem naar eigen zeggen zelfs ’s nachts wakker.

"Ja, ik mis Farioli", vertelt Klaassen voor de camera van ESPN. "Maar ik mis ook andere trainers met wie ik gewerkt heb. Ik heb vorig jaar gewoon heel fijn gewerkt met de staf van Farioli."

Hoewel Ajax vorig seizoen beter draaide, wil de middenvelder de huidige malaise niet direct naast die periode leggen. "Vorig jaar ging het ook niet meteen goed. Nu duurt het wat langer. Hopelijk kunnen we het stap voor stap versnellen, want we verliezen te veel wedstrijden", stelt hij.

Het tegenvallende seizoen laat Klaassen niet onberoerd. "Ik denk er veel over na, er zijn avonden dat je ervan wakker ligt", geeft hij toe. Gelukkig biedt het leven buiten het voetbal ook lucht. "Mijn dochter maakt zich geen zorgen. Ze is wel Ajacied en houdt de positiviteit erin. Het zorgt ervoor dat Ajax niet het enige is waar je aan denkt. Daar is mijn vrouw ook blij mee."