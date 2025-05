Ajax-speler kondigt return aan: "Misschien speel ik wel zondag"

Remko Pasveer is weer wedstrijdfit na een blessure van twee maanden en zou zondag mogelijk terugkeren onder de lat bij Ajax in het duel met NEC. De 41-jarige doelman koos bewust voor een langere revalidatieperiode. "Misschien speel ik wel zondag, ja," vertelt hij aan ESPN . "Ik ben wedstrijdfit en ik kan spelen. Of ik ga spelen, moet de trainer je vertellen."

Pasveer wilde geen risico nemen en stelde zijn rentree uit totdat hij volledig hersteld was. "Je weegt risico’s af. Ik had gehoopt eerder terug te zijn en dat had ook gekund, maar dan neem je misschien een te groot risico. Dat was nog niet nodig," legt hij uit. "Want de wedstrijd die ik graag wilde spelen, was nog niet daar. Maar ik wilde wel bij de groep zijn, trainen en meegaan naar wedstrijden. Ik heb nu een optimale revalidatie gehad."

De doelman doelt op een mogelijke kampioenswedstrijd, waarin hij dit keer wél op het veld wil staan. "Ik zat er dat seizoen met Ajax heel goed in en ik heb bij PSV al twee kampioenschappen meegemaakt, waar ik niet veel heb gespeeld. Dat wrijft wel een beetje, je wil spelen," aldus Pasveer. "Natuurlijk worden we kampioen met z’n allen, dat hebben we ook laten zien en dat zal de trainer ook altijd zeggen. Maar als sportman wil je toch altijd op het veld staan. Ik zou enorm balen als dat nu weer zou gebeuren."