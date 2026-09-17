Ajax-speler krijgt lof: "Brengt vleugje Bergkamp naar de ArenA"
Het spel van Julian Brandt kan Voetbal International-journalist Lentin Goodijk flink bekoren. De Duitser is dit seizoen een van de smaakmakers van de Eredivisie.
"Tegen Fortuna speelde Brandt niet eens zijn beste wedstrijd en daar was hij zelf ook wel kritisch op", zegt Goodijk bij Voetbal International. 'Nu (tegen Willem II, red.) vond ik hem echt heel sterk spelen. Uiteindelijk maakte hij één doelpunt en had hij niet een assist, dus hij was qua rendement nog niet eens de meest opvallende speler",
"Maar ik zag een statistiek voorbijkomen dat Brandt negen kansen had gecreëerd. Los van die statistieken moet je kijken naar zijn spel op het veld... Hij had één moment waarbij hij de bal aannam en om de speler van Willem II heen draaide. Dat zijn van die Bergkamp-momentjes", zegt hij.
"Hij brengt een heel klein vleugje Bergkamp terug in de Johan Cruijff ArenA", is de journalist lyrisch. "Maar hij brengt soms momentjes die je niet vaak ziet in de Eredivisie. Hij verrast zijn eigen medespelers soms met de passes die hij geeft. Het is een rasvoetballer die iedereen om hem heen beter maakt."
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