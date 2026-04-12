Ajax-speler krijgt lof: "Ik vind hem een beetje op Ziyech lijken"
Steven Berghuis begint weer met schwung te spelen volgens Hans Kraay jr. Tegen Heracles scoorde Berghuis, die dit seizoen met veel blessures kampte, liefst twee keer.
"Hij is fit, en dat is knap", steekt Kraay jr. van wal in Goedemorgen Eredivisie bij ESPN. "Hij is natuurlijk geen 27 en is heel lang weggeweest en hij begint nu echt fit te worden. Hij begint weer een beetje op de vrije rechtsbuiten van Feyenoord te lijken die hij daar was", zegt Kraay jr. "Ik vind het echt knap, en ik weet: het is Heracles, maar hij oogt fit."
Berghuis maakt sinds februari weer minuten. "Hij heeft dingen... er zijn niet veel spelers die bijzondere dingen zien en die ook uit kunnen voeren. Dat kan hij wel", aldus Kraay jr. Perr Schuurs, eveneens aanwezig, genit ook van de buitenspeler. "Ik vind hem ook echt goed".
"Ik heb een tijdje met hem mogen spelen. Ik vond hem echt een rechtsbuiten die een beetje op Ziyech lijkt", vergelijkt hij de speelstijl van de spelers, die beiden graag naar binnen trekken. "Als hij fit is en vertrouwen heeft, is het een hele goede speler."
Ajax-speler krijgt lof: "Ik vind hem een beetje op Ziyech lijken"
