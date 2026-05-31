Ajax-speler krijgt lof: "Kan Virgil van Dijk opvolgen in Oranje"

Aaron Bouwman heeft zich dit seizoen al meermaals bewezen namens Ajax. Het 18-jarige talent speelde dit seizoen tien wedstrijden in de hoofdmacht. Op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam werd Ajax-fans gevraagd wat ze van de jongeling vinden.

"Ik vind dat als jij zo jong bent, je niets om je heen hebt staan en je dan zo staande houdt, dat je een aardig talent bent", begint een fan over Bouwman tegenover de camera van VoetbalPrimeur. "Die kan Van Dijk mooi opvolgen in het Nederlands elftal", zegt een andere fan. "Als hij zo blijft groeien kan dat wel."

"Een jonge jongen zoals hem moet je altijd houden", vindt hij dan ook. Daarbij vindt hij niet dat Ajax kan leunen op andere talenten uit de jeugd. "En vanuit Jong Ajax komt momenteel geen beste doorstroming, dus het zal voor Jordi Cruijff heel moeilijk worden."