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Ajax-speler liet transfer naar Juventus lopen: "Dat was serieus"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Sofyan Amrabat bij Ajax
Sofyan Amrabat bij Ajax Foto: © BSR Agency

Sofyan Amrabat heeft afgelopen zomer een overstap naar Juventus laten lopen om bij Ajax te tekenen. De dertigjarige middenvelder had zijn woord al aan de Amsterdammers gegeven toen de Italiaanse grootmacht zich concreet voor hem meldde.

Amrabat kwam transfervrij naar Ajax nadat hij zijn contract bij Fenerbahçe had laten ontbinden. Op de dag dat hij zijn handtekening in Amsterdam zou zetten, kwam Juventus nog met serieuze belangstelling.

"Op de dag dat ik bij Ajax ging tekenen, heeft Juventus nog concrete interesse getoond en dat was serieus. Als ik wat langer had gewacht, waren er waarschijnlijk nog meer clubs bijgekomen. Maar nadat ik mijn contract bij Fenerbahçe had ontbonden, heb ik meteen bij Ajax getekend en nergens anders meer op gewacht", vertelt Amrabat in een uitgebreid interview met Voetbal International.

De 78-voudig international van Marokko zag geen reden om door de belangstelling van Juventus alsnog van koers te veranderen. Amrabat had zijn keuze voor Ajax al gemaakt en wijst daarbij nadrukkelijk naar Jordi Cruijff. "Ik had mijn jawoord al gegeven aan Ajax. Het was vooral de winnaarsmentaliteit van Jordi, die me over de streep trok. Ik ben ook een winnaar."

Amrabat zette uiteindelijk zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen in de Johan Cruijff ArenA. De controleur kwam tot dusver vier keer officieel in actie voor Ajax.

Dat Juventus bij Amrabat uitkwam, is niet geheel verrassend. De middenvelder kent de Serie A goed en speelde eerder in Italië voor Fiorentina. Toch koos hij afgelopen zomer bewust voor een terugkeer naar Nederland en een avontuur bij Ajax.

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