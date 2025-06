Ajax-speler moet het ontgelden: "Die kan er werkelijk niks van"

Valentijn Driessen heeft opnieuw uitgehaald naar Anton Gaaei, de rechtsback van Ajax. In de podcast Kick-off van De Telegraaf laat de journalist er geen misverstand over bestaan: hij ziet geen toekomst voor de Deense verdediger in Amsterdam. Aanleiding voor de kritiek was het optreden van Gaaei tijdens het EK Onder 21, waarin hij tegenover Ruben van Bommel stond.

Volgens Driessen was Van Bommel heer en meester in het duel met Jong Denemarken tegenover Gaaei. "Sommige spelers van Jong Oranje zie je elke wedstrijd beter worden, bijvoorbeeld Ruben van Bommel", leidt hij zijn aanval op de Ajacied in. "In de tweede wedstrijd had hij het heel makkelijk, want hij stond tegen die Gaaei, die er werkelijk helemaal niets van kan."

De journalist stoorde zich zichtbaar aan de houding van de Ajacied. "Hij loopt alleen maar weg en staat naar medespelers te wijzen, want hij is dan zogenaamd de grote jongen van Ajax", aldus Driessen. Ondanks geruchten over buitenlandse interesse, is zijn oordeel duidelijk: "Direct wegdoen, echt waar. Hij kan er werkelijk niks van. Van Bommel had alle vrijheid van de wereld."

Toch stond Gaaei in het afgelopen halfjaar vrijwel wekelijks in de basis bij Ajax, na het vertrek van Devyne Rensch. De 22-jarige verdediger kwam tot veertig optredens, waarin hij drie keer scoorde en vijf assists gaf. Zijn contract loopt nog tot medio 2028