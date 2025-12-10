Ajax-speler zegt via Snapchat flink te balen: "Vind het echt eng"

Jorthy Mokio is kritisch op zijn eigen optreden tijdens de wedstrijd tegen Qarabag – Ajax. Via Snapchat laat de zeventienjarige middenvelder weten dat hij niet tevreden is over zijn prestatie in Azerbeidzjan.

"M'n ballieritme (wedstrijdritme, red.) is gewoon echt niet meer hetzelfde. Ik vind het echt eng", schrijft Mokio. De Belg stond voor het eerst sinds 5 november, toen hij thuis tegen Benfica (0-3) in de basis begon, weer in de basis van Ajax. Sindsdien zat hij tegen FC Utrecht en Excelsior negentig minuten op de bank, moest hij de wedstrijd tegen FC Groningen aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure en viel hij afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard pas in tijdens het laatste kwartier.

Tot nu toe speelde de linkspoot dit seizoen veertien officiële wedstrijden voor de Ajax-hoofdmacht, waarvan vijf als basisspeler. Mokio wacht nog op zijn eerste doelpunt of assist in dit seizoen. Woensdagavond tegen Qarabag werd hij na 84 minuten gewisseld door trainer Fred Grim, die Kian Fitz-Jim liet invallen.