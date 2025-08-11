Ajax-speler zorgt voor enorme verbazing: "Eet hij hier gras?"

Wout Weghorst zorgde zondagavond voor verbazing in Studio Voetbal. Tijdens de uitzending werden beelden getoond waarop de Ajax-spits tijdens het duel met Telstar (2-0) lijkt te eten van het gras, iets waar vooral Arno Vermeulen verbaasd op reageerde.

Nadat het spel van Ajax tegen Telstar besproken was, werd de betreffende video van Weghorst ingezet. "Na de wedstrijd lijkt hij toch iets van het gras te eten?", vult presentator Sjoerd van Ramshorst aan. Vermeulen, chef voetbal van de NOS, reageert direct: "Nee toch? Gras eten?"

Hoewel op de video niet met absolute zekerheid te zien is dat Weghorst gras eet, is wel duidelijk dat de Oranje-international één of meerdere grassprieten naar zijn mond brengt. In de studio is men het er over eens: Weghorst heeft gras gegeten. "Iedereen hier zegt ja!", aldus Van Ramshorst.

Pierre van Hooijdonk vult aan: "We hebben hem toch zo tijdens het EK gezien? Toen kwam hij het veld op en ging hij gehurkt." Na het nogmaals bekijken van de beelden concludeert Vermeulen dat Weghorst waarschijnlijk alleen even aan het gras rook.