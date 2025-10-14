Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax-speler zorgt voor paniek bij Jong Oranje na stevige botsing

Cherine
Don-Angelo Konadu
Don-Angelo Konadu Foto: © Pro Shots

Tijdens de eerste helft van Jong Oranje - Jong Litouwen kwam Don-Angelo Konadu dinsdagavond hard in botsing met de keeper van de tegenpartij. De Ajax-spits bleef roerloos op het gras liggen, waardoor de spelers in de directe omgeving meteen in paniek raakten.

Konadu werd diep aangespeeld door Jaden Slory, maar botste vervolgens fel op de uitgekomen Jong Litouwse doelman. "Konadu is out en dan is er gelijk paniek. De schrik zit erin bij de Litouwse verdedigers die er vlakbij staan", vertelt commentator Vincent Schildkamp direct na het incident.

De spits kreeg meteen medische verzorging van twee leden van de staf van Jong Oranje. Kort daarna floot de scheidsrechter af voor de rust. Konadu werd op een brancard in een golfkarretje gelegd, maar beelden van ESPN lieten zien dat hij zelf uit het karretje stapte en onder begeleiding van twee verzorgers naar de kleedkamer liep. Hij is aanspreekbaar.

