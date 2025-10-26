Ajax-spelers achter Heitinga: "Dat zegt wel iets over de steun"

Ajax won zondagmiddag met 2-3 op bezoek bij FC Twente. Kenneth Taylor sprak na afloop zijn steun in trainer John Heitinga uit.

Voor rust maakte Ajax geen enkele aanspraak op een resultaat. "Eerste helft spelen we niet goed, in de tweede hebben we goed gereageerd. De overwinning hadden we wel nodig", reageert Taylor na afloop voor de camera bij ESPN. "We zijn boos op elkaar geworden, hebben elkaar op scherp gezet en maken drie snelle goals. Uiteindelijk winnen we dan, en dat is voor mij het belangrijkste."

Na de tegenvallende start van het seizoen is er veel kritiek op trainer Heitinga. Veel supporters willen dat de oefenmeester vertrekt, maar volgens Taylor staat de selectie nog helemaal achter Heitinga. "Wat we vandaag hebben laten zien, zegt wel iets over de steun voor de trainer", besluit hij.