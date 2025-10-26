Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-spelers achter Heitinga: "Dat zegt wel iets over de steun"

Max
bron: ESPN
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Ajax won zondagmiddag met 2-3 op bezoek bij FC Twente. Kenneth Taylor sprak na afloop zijn steun in trainer John Heitinga uit. 

Voor rust maakte Ajax geen enkele aanspraak op een resultaat. "Eerste helft spelen we niet goed, in de tweede hebben we goed gereageerd. De overwinning hadden we wel nodig", reageert Taylor na afloop voor de camera bij ESPN. "We zijn boos op elkaar geworden, hebben elkaar op scherp gezet en maken drie snelle goals. Uiteindelijk winnen we dan, en dat is voor mij het belangrijkste."

Na de tegenvallende start van het seizoen is er veel kritiek op trainer Heitinga. Veel supporters willen dat de oefenmeester vertrekt, maar volgens Taylor staat de selectie nog helemaal achter Heitinga. "Wat we vandaag hebben laten zien, zegt wel iets over de steun voor de trainer", besluit hij. 

Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga tevreden na zege op FC Twente: "Zo wil je Ajax zien"

0
Ajax viert goal in Enschede

Ajax wint dankzij bizarre snelle comeback na rust van FC Twente

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Marijn Beuker wilde Spaanse trainer in plaats van John Heitinga'

0
John van den Brom

Van den Brom: "Natuurlijk kijk je met een schuin oog naar Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd