Ajax-spelers al op na 50 minuten: "Je schaamt je gewoon dood"

Ajax-fans zagen hun spelers in de tweede helft tijdens het duel met PSV ernstig vermoeid raken. Ajax kreeg het daardoor flink lastig. Bij de fans van de club is er onbegrip.

"Wij zijn marktjongens. We werken twaalf à dertien uur per dag en de helft gaat nog een uur naar de sportschool en 's avonds met de hond lopen. We werken zes dagen per week en hebben het nooit over vermoeidheid. Die gasten zijn elke dag om 14.00 uur thuis en gaan dan op de PlayStation. Die zijn dan vermoeid", zegt een fan zichtbaar gefrustreerd tegen VoetbalPrimeur.

"Ik kan niet begrijpen dat spelers die miljoenen verdienen het in de tweede helft niet meer trekken. Je schaamt je gewoon dood. Dat die trainer (Óscar García, red.) rustig kan zeggen: Ja, ze waren vermoeid. Ik weet niet wat John Heitinga en Fred Grim hebben gedaan", meent een ander.