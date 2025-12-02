Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax-spelers in gevaar tijdens duel met Groningen': "Soort bazooka"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Veel vuurwerk op de F-Side bij het duel tussen Ajax en FC Groningen
Veel vuurwerk op de F-Side bij het duel tussen Ajax en FC Groningen Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez kan zijn ogen niet geloven na het zien van een foto op sociale media na het gestaakte duel tussen Ajax en FC Groningen. Twee gemaskerde mannen hanteren op die foto een lanceergeweer dat op het veld gericht staat.

"Die foto lieten wij ook al zien bij Dit Was Het Weekend. Dat waren twee jongens bij de warming-up met een soort van bazooka", begint Perez zijn verhaal bij Voetbalpraat op ESPN. "Ze stonden klaar om die vuurpijlen af te schieten."

Perez denkt dat de schade nog veel groter had kunnen zijn dan deze is. "Ze zaten al klaar en waren al door de nooduitgang gebroken", zegt de analist. "Het was gelukkig 'maar' vuurwerk, maar als je echt kwaad wil, kan dat dus gewoon supermakkelijk."

"Als je echt iets kwaads wil doen, dat je bijvoorbeeld de linksback wil raken...", zegt Perez erover. "Ik schrok van die foto. Ik hoopte dat het AI was en dat het niet klopte. Maar het schijnt echt zo te zijn. Dat is best wel verontrustend."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Johan Cruijff ArenA

Terminaal zieke Ajacied Peter miste duel: "Conditie verslechterd"

0
Tygo Land en Wout Weghorst

Ajax weet FC Groningen te verslaan na hervatting gestaakt duel

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 FC Utrecht 14 6 21
6 Ajax 13 4 20
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 13 0 20
9 Fortuna Sittard 14 -2 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd