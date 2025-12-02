'Ajax-spelers in gevaar tijdens duel met Groningen': "Soort bazooka"

Kenneth Perez kan zijn ogen niet geloven na het zien van een foto op sociale media na het gestaakte duel tussen Ajax en FC Groningen. Twee gemaskerde mannen hanteren op die foto een lanceergeweer dat op het veld gericht staat.

"Die foto lieten wij ook al zien bij Dit Was Het Weekend. Dat waren twee jongens bij de warming-up met een soort van bazooka", begint Perez zijn verhaal bij Voetbalpraat op ESPN. "Ze stonden klaar om die vuurpijlen af te schieten."

Perez denkt dat de schade nog veel groter had kunnen zijn dan deze is. "Ze zaten al klaar en waren al door de nooduitgang gebroken", zegt de analist. "Het was gelukkig 'maar' vuurwerk, maar als je echt kwaad wil, kan dat dus gewoon supermakkelijk."

"Als je echt iets kwaads wil doen, dat je bijvoorbeeld de linksback wil raken...", zegt Perez erover. "Ik schrok van die foto. Ik hoopte dat het AI was en dat het niet klopte. Maar het schijnt echt zo te zijn. Dat is best wel verontrustend."