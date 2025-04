Ajax-spelers kregen boete van Leo Beenhakker: "Een wanprestatie"

Het ging om een wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Jong IJsland. "In aansluiting op de teambespreking van zaterdag 14 oktober j.l., waarin ik u reeds op de hoogte bracht van mijn zienswijze t.a.v uw optreden in de aanloop naar en tijdens bovengenoemde wedstrijd, deel ik u mede, u een boete op te leggen van f 1.000,-- wegens het als AJAX-speler leveren van een wanprestatie in een vertegenwoordigend KNVB elftal", schreef de toenmalig 'TD' van Ajax.

"Gezien het feit dat F. de Boer slechts is opgetreden als wisselspeler, wordt zijn boete teruggebracht tot f 5.00--", aldus Beenhakker, die donderdag op 82-jarige leeftijd is overleden. Beenhakker werd geboren in Rotterdam, maar hij was als technisch directeur en trainer meerdere jaren werkzaam bij Ajax.