Ajax-spelers praten niet over titel in groepsapp: "Dat mag niet"

Ajax won afgelopen weekend met 0-1 op bezoek bij Almere City, terwijl PSV een dag eerder (opnieuw) verloor van Go Ahead Eagles. Fabian van der Poll ziet dat de club uit Amsterdam nu een voorsprong van acht punten heeft in de Eredivisie.

"Zo ongeveer in elk WhatsApp-kanaal van een paar voetballiefhebbers zal het zondag zijn gegaan over de titel voor Ajax die steeds dichterbij lijkt te komen. Behalve in die van de hoofdrolspelers zelf. Dat mag niet", schrijft hij op de website van het AD. "In tegenstelling tot de meeste groepen waarin meerdere mensen zitten, schijnt in de appgroep van de spelers van Ajax een app-etiquette van kracht te zijn. Echt waar", stelt Van der Poll.

"Doelpuntenmaker Kenneth Taylor bevestigde het zondag na de zege bij Almere City. Met een vette grijns weliswaar, maar toch. Dit was iets dat de trainer had besloten", blikt hij terug. "Schuilt ook hier soms weer een strategisch besluit van Francesco Farioli achter? Is dit wederom een manier om net te doen alsof Ajax niet op titelkoers ligt om de aandacht te verleggen naar het worstelende PSV of naar het verliezende AZ? We weten het niet", aldus Van der Poll.

"Misschien worden er op dit moment wel veel interessantere zaken besproken in het kanaal van de koplopers van de eredivisie. Trump. Oekraïne. De start van het wielerseizoen? Benieuwd wat er gebeurt als een van de spelers onverhoopt toch zijn blijdschap deelt", vervolgt hij. "Iets als Brian Brobbey die schrijft: ‘ACHT PUNTEN LOS’. Menig Ajacied zal hem geen ongelijk geven. Benieuwd ook wat de naam van de app is. Of zou zelfs die geen titel hebben", besluit van der Poll.