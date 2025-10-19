Ajax-spelers staan achter Heitinga: "Het is niet alleen de trainer"

Ajax kent een teleurstellende start van het seizoen en de pijlen zijn al vol gericht op de trainer van de Amsterdammers. "Wij staan met zijn allen achter hem", reageert Taylor. "We hebben anderhalf week gehad om dingen te trainen en daarin spreek je dat naar elkaar uit. Het is niet alleen de trainer zelf die het bepaalt. We willen zelf ook het leukste en aantrekkelijkste voetbal spelen. Op dit moment gaat dat gewoon niet goed."

Ook werd de middenvelder van de Amsterdammers nog gevraagd naar het interview van Alex Kroes in Ajax Life. Daarin gaf de technisch directeur onder andere aan dat hij had verwacht dat Ajax zou verliezen van Olympique Marseille. "Ik heb het interview niet gezien, maar ik heb hem wel gehoord inderdaad", aldus Taylor. "Wij gaan elke wedstrijd in om te winnen."