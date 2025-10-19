AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-spelers staan achter Heitinga: "Het is niet alleen de trainer"

Max
bron: Persconferentie
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

De spelersgroep van Ajax staat nog pal achter John Heitinga. Dat verzekert Kenneth Taylor zaterdagavond na de nederlaag tegen AZ. 

Ajax kent een teleurstellende start van het seizoen en de pijlen zijn al vol gericht op de trainer van de Amsterdammers. "Wij staan met zijn allen achter hem", reageert Taylor. "We hebben anderhalf week gehad om dingen te trainen en daarin spreek je dat naar elkaar uit. Het is niet alleen de trainer zelf die het bepaalt. We willen zelf ook het leukste en aantrekkelijkste voetbal spelen. Op dit moment gaat dat gewoon niet goed."

Ook werd de middenvelder van de Amsterdammers nog gevraagd naar het interview van Alex Kroes in Ajax Life. Daarin gaf de technisch directeur onder andere aan dat hij had verwacht dat Ajax zou verliezen van Olympique Marseille. "Ik heb het interview niet gezien, maar ik heb hem wel gehoord inderdaad", aldus Taylor. "Wij gaan elke wedstrijd in om te winnen."

Karim El Ahmadi

El Ahmadi prijst AZ'er: "Een speler die Ajax helemaal niet heeft"

0
Alex Kroes kijkt rond in de Arena

'Ajax kan binnen Eredivisie ideale Henderson-opvolger vinden'

0
Kenneth Taylor
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
0 reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
