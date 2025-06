Ajax-spelers Taylor en Regeer winnen uitzwaaiduel met Jong Oranje

Jong Oranje heeft vrijdagavond in de Euroborg de uitzwaaiwedstrijd richting het jeugd-EK weten te winnen van Jong Ivoorkust. In Groningen werd het 3-0 voor de Nederlandse talenten van bondscoach Michael Reiziger. Ajax-spelers Youri Regeer en Kenneth Taylor begonnen in de basis.

In de zevende minuut kwam Jong Oranje al op een 1-0 voorsprong. AS Roma-verdediger Devyne Rensch maakte het openingsdoelpunt. In de 32ste minuut kwam de 2-0 voor Jong Oranje op het scorebord. Stoke City-aanvaller Million Manhoef zorgde voor de verdubbeling van de voorsprong en de ruststand op het scorebord.

In de tweede helft koos Reiziger ervoor om negen wissels door te voeren. In de 77ste minuut zorgde invaller Luciano Valente voor de 3-0. De middenvelder staat in de belangstelling van Feyenoord en PSV, en scoorde waarschijnlijk voor het laatst in de Euroborg als speler van FC Groningen. Jong Oranje wist dus uiteindelijk de uitzwaaiwedstrijd tegen Jong Ivoorkust met 3-0 te winnen. De Nederlandse talenten beginnen volgende week donderdag aan het EK in Slowakije. Finland is de eerste tegenstander.