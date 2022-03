Geschreven door Redactie 21 mrt 2022 om 09:03

Het seizoen is alweer op weg richting het einde en helaas zit na de nederlaag tegen Benfica het Europese avontuur voor Ajax erop. Er valt echter nog genoeg om voor te strijden voor de Amsterdammers en dat zullen ze de komende maanden dan ook zeker doen. Onderstaande spelers spelen dit seizoen een grote rol in de selectie van Ajax, maar spelen ze die rol komend jaar ook nog?

Er staan transfers op de planning en andere spelers worden langzaam maar zeker ouder. Welke spelers zijn de hoofdrolspelers van 2022 en zien we ook na de zomer terug in de Johan Cruijff ArenA.

Sebastien Haller

Pas een jaar geleden kwam de Ivoriaanse spits Sebastien Haller naar Amsterdam, maar hij maakte dit jaar een ongekende indruk in het shirt van Ajax. Wie had kunnen vermoeden dat Haller dit seizoen maar liefst elf doelpunten in de Champions League zou maken. Zelfs de meest optimistische spelers in een online casino als leeuwslots hadden dit niet kunnen voorspellen. De spelers die graag online op Ajax inzetten zien Haller vooral als prima spits voor de Eredivisie, maar in de Champions League zou hij dit toch niet kunnen? Ze zouden er in elk geval niet teveel geld op inzetten.

Niks bleek minder waar dit seizoen, met tien goals in de groepsfase en één in de achtste finale tegen Benfica. Ook in de Eredivisie scoort Haller aan de lopende band, met al meer dan 20 doelpunten.

Daley Blind

Drie jaar geleden kwam Blind terug naar Ajax en sindsdien kende de club tal van successen. Toch gaan steeds vaker stemmen op dat de linksback van de Amsterdammers zijn beste tijd wel heeft gehad. Blind heeft het nooit van zijn snelheid moeten hebben, maar komt op Europees niveau tegenwoordig echt steeds vaker wat te kort op dat vlak.

Volgend jaar zal Blind zeker nog een rol kunnen en willen spelen, maar de vraag is of hij niet voorbijgestreefd gaat worden door opkomende talenten de komende tijd.

Dusan Tadic

De aanvoerder van Ajax wordt langzaamaan ook een dagje ouder, maar is nog altijd van grote waarde voor het elftal. De Serviër kwam samen met bovengenoemde Blind naar Amsterdam en speelde een grote rol in de successen van de afgelopen jaren. Hij werd zelfs nog even gelinkt aan Europese topclubs, maar bleef Ajax trouw.

Als hij straks stopt met voetballen zal hij zeker een rol blijven spelen binnen de club, maar volgend jaar zal Tadic ook zeker nog een rol binnen het veld willen spelen. De linksbuiten is daarnaast het verlengstuk van de trainer en speelt ook in die taak een zeer belangrijke rol.

Edison Alvarez

Lange tijd moest de Mexicaan opboksen tegen felle kritieken. Hij zou niet goed genoeg kunnen voetballen, zo was de algemene opinie. Inmiddels is hij echter niet meer weg te denken uit de basis van Ajax en speelt hij steevast als verdedigende middenvelder.

Voetballend zal hij nooit de beste worden, al is dit al flink verbeterd. Hij zal komend seizoen gegarandeerd weer een belangrijke rol in de selectie van Ajax willen spelen.

Lisandro Martinez

De Argentijnse verdediger Martinez is uitgegroeid tot een zeer belangrijke speler in de selectie van coach Erik Ten Hag. Hij heeft zijn plek centraal achterin veroverd en geeft deze ook niet meer weg. Als linker centrale verdediger speelt hij een grote rol in de successen van Ajax momenteel en samen met de hieronder genoemde Jurriën Timber is hij het slot op de deur dat Ajax nodig heeft.

Jurriën Timber

De Nederlander speelt alsof hij al jaren in het eerste van Ajax speelt. Onverschrokken en zonder twijfel is hij spitsen dit seizoen de baas, samen met zijn maatje Martinez.

De jonge verdediger is daarmee ook in beeld bij Oranje en hij zal volgend jaar één van de leiders van het nieuwe Ajax moeten worden. Hij wordt in juni 21, maar zal komend seizoen een belangrijke spelers blijven. Enige minpuntje is zijn geringe lengte, maar dit compenseert hij met inzicht en sprongkracht.

Antony

De Braziliaanse vleugelspeler wordt gevolgd door clubs uit heel Europa, maar zal volgend jaar toch nog wel zijn kunsten bij Ajax willen vertonen. Brak dit seizoen definitief door en tovert zo nu en dan op de rechterflank.

Komend seizoen zal hij nog een stapje omhoog moeten zetten, waarmee hij zich ook definitief in de WK-selectie van de Goddelijke Kanaries van Brazilië wil voetballen.

Steven Berghuis

De van Feyenoord overgekomen Berghuis speelt een belangrijke rol in Amsterdam. Hij kreeg waarvoor hij kwam, mooie wedstrijden in de Champions League. Helaas is het in de achtste finale gestopt, maar Berghuis speelde in de groepsfase bij tijd en wijle geweldig.

Hij zal ook komend seizoen een belangrijke rol spelen in de selectie van Ajax.

Remko Pasveer

Zal hij er nog een seizoen aan vastplakken? Pasveer kende een uitstekend seizoen totdat hij geblesseerd raakte, waardoor hij de rest van het seizoen moet toekijken.

Kan hij zich komend jaar nog ‘één keer oprichten en zijn kans onder de lat weer pakken?

Andre Onana

Bij absentie van bovengenoemde Remko Pasveer en de jonge Jay Gorter kreeg Andre Onana alsnog de kans op zich te laten zien in het shirt van Ajax. De keeper uit Kameroen was lange tijd geschorst omdat hij doping zou hebben gebruikt en wilde daarna niet zijn contract in Amsterdam verlengen.

Tegen Benfica maakte hij een flinke fout en in Amsterdam lijkt men wel een beetje klaar met Onana te zijn. Hij vertrekt komende zomer op zeker en zal waarschijnlijk naar Inter gaan.