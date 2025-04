Ajax-spits bekritiseerd: "Kan toch niet dat je helemaal niks meer kan?"

Ajax verspeelde afgelopen zondag twee punten door in eigen huis met 1-1 gelijk te spelen tegen Sparta Rotterdam. De Amsterdammers kwamen nog goed weg nadat ze in de blessuretijd met 0-1 achter kwamen.

"Weet je wie ik goed vond invallen? Woutje", begint Wim Kieft in de KieftJansenEgmondGijp Podcast. "Die deed het echt goed, die is gewoon beter nu dan die Brobbey." "Brobbey begint ook een beetje pijnlijk te worden om naar te kijken", reageert Rene van der Gijp. "Het is niet leuk meer."

"Maarja jij moet dat beter weten dan ik", gaat Van der Gijp verder. "Maar het kan toch niet zo zijn dat je er in eens echt helemaal niks meer van kan?" "Vertrouwen doet ook veel he", reageert Kieft.

"Hij heeft er maar vier gemaakt", gaat Van der Gijp verder. "Als wij nou voor de grap zeggen dat die Veerman van Volendam er waarschijnlijk wel twaalf had gemaakt, dat kan toch niet, kom op man."