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Tolu biedt excuses aan bij FC Twente na opvallend moment (video)

Amber
Wout Weghorst en Tolu Arokodare
Wout Weghorst en Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Tolu Arokodare heeft zondagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax voor een opvallend moment gezorgd. De spits van de Amsterdammers besloot tijdens de veldinspectie te bidden in de middencirkel van De Grolsch Veste. Daardoor moesten medewerkers van FC Twente even wachten met hun werkzaamheden, waarna Arokodare zijn excuses aanbood.

Voorafgaand aan de aftrap verkende Ajax zoals gebruikelijk het speelveld. Arokodare liep daarbij naar de middencirkel, waar hij een moment voor zichzelf nam om te bidden.

Op datzelfde moment waren medewerkers van FC Twente bezig met de voorbereidingen op de wedstrijd. Zij wilden een groot rond doek op de middencirkel leggen, maar konden daar niet direct mee beginnen vanwege de aanwezigheid van de Ajax-spits.

Toen Arokodare zijn gebed had afgerond, bood hij zijn excuses aan bij de medewerkers van FC Twente. Vervolgens konden zij verder met hun werkzaamheden.

Het was niet het enige bijzondere moment rondom Arokodare. Na afloop van de wedstrijd ging de aanvaller namelijk samen met Wout Weghorst in gebed. Het tweetal nam na het laatste fluitsignaal gezamenlijk de tijd om stil te staan bij het geloof.

Arokodare had eerder op de middag ook op sportief gebied van zich laten horen. De spits zette Ajax al vroeg op voorsprong met een kopbal. In de tweede helft verdubbelden de Amsterdammers hun voorsprong, maar uiteindelijk bleek dat niet voldoende voor de overwinning.

FC Twente knokte zich dankzij twee late treffers terug in de wedstrijd, waardoor het duel in De Grolsch Veste uiteindelijk in 2-2 eindigde.

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