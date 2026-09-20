Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-spits doet opvallende bekentenis: "Voel me nog steeds zwak"

Thomas
bron: ESPN
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Tolu Arokodare heeft tegen Excelsior gemerkt dat hij fysiek nog niet op zijn oude niveau zit. De Ajax-spits kampte onlangs met ziekte en begon daarom op de bank. Na ruim een uur mocht hij alsnog zijn opwachting maken, waarna hij snel scoorde, maar tegelijkertijd merkte dat zijn lichaam nog niet volledig hersteld is.

"Je kon het eigenlijk al zien toen ik inviel. Na vijf of zes minuten stond ik al voorovergebogen omdat ik moe was. Ik had deze wedstrijd ook nodig om te beseffen dat ik nog niet honderd procent ben. Ik voel me nog steeds zwak. Ik ben nog niet zo goed hersteld als ik zelf dacht", vertelt Arokodare in gesprek met ESPN.

Een basisplaats was volgens de aanvaller dan ook niet realistisch geweest. "Ik denk niet dat ik had kunnen starten", geeft Arokodare aan. "Ik wilde wel, maar ik denk niet dat ik dat had aangekund. Voor de wedstrijd voelden mijn benen al zwak. We hadden ’s ochtends nog een tactische training, toen voelden mijn benen al zwak. En tijdens de wedstrijd was ik na vijf à tien minuten al helemaal kapot."

De komende interlandperiode kan Arokodare gebruiken om verder aan zijn herstel te werken. Helemaal rustig zal die periode echter niet worden, want na een afwezigheid van tien maanden is de spits weer geselecteerd voor Nigeria. "Ik hoop dat ik mijn land kan helpen."

Gerelateerd:
Ajax-trainer Michel

Míchel niet in paniek na puntenverlies: "Moeten op deze voet verder"

0
Youri Baas

Baas ziet reactie van Ajax-supporters: "Zegt veel over het spel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Tolu Arokodare
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Míchel niet in paniek na puntenverlies: "Moeten op deze voet verder"

Ajax-spits doet opvallende bekentenis: "Voel me nog steeds zwak"

Baas ziet reactie van Ajax-supporters: "Zegt veel over het spel"

Van Gassel over Ajax: "Hebben spelers die niet in de Eredivisie horen"

Tolu Arokodare kritisch op arbitrage: "Het is heel frustrerend"

Brandt mogelijk alweer weg? "Misschien zegt hij daarom wel..."

Huntelaar doet onthulling over Ajax: "Toen zei mijn lichaam: stop"

Overmars geprezen: "Als hij je iets stuurt, klopt je hart sneller"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws