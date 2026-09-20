Ajax-spits doet opvallende bekentenis: "Voel me nog steeds zwak"

Tolu Arokodare heeft tegen Excelsior gemerkt dat hij fysiek nog niet op zijn oude niveau zit. De Ajax-spits kampte onlangs met ziekte en begon daarom op de bank. Na ruim een uur mocht hij alsnog zijn opwachting maken, waarna hij snel scoorde, maar tegelijkertijd merkte dat zijn lichaam nog niet volledig hersteld is.

"Je kon het eigenlijk al zien toen ik inviel. Na vijf of zes minuten stond ik al voorovergebogen omdat ik moe was. Ik had deze wedstrijd ook nodig om te beseffen dat ik nog niet honderd procent ben. Ik voel me nog steeds zwak. Ik ben nog niet zo goed hersteld als ik zelf dacht", vertelt Arokodare in gesprek met ESPN.

Een basisplaats was volgens de aanvaller dan ook niet realistisch geweest. "Ik denk niet dat ik had kunnen starten", geeft Arokodare aan. "Ik wilde wel, maar ik denk niet dat ik dat had aangekund. Voor de wedstrijd voelden mijn benen al zwak. We hadden ’s ochtends nog een tactische training, toen voelden mijn benen al zwak. En tijdens de wedstrijd was ik na vijf à tien minuten al helemaal kapot."