Ajax-spits klopt op deur: "Naar hem is de staf heel nieuwsgierig"

"Wie de trainers deze voorbereiding nog helemaal niet aan het werk zagen, is Don-Angelo Konadu", schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "Als Europees kampioen (met Oranje Onder 19) meldt hij zich maandag weer bij de selectie van Ajax. Naar hem is de staf heel nieuwsgierig, ook vanwege zijn eerste optredens in het eerste elftal onder Farioli en de succesvolle jacht op de Europese titel vorige maand met Oranje Onder 19."

Konadu krijgt misschien ook wel kansen bij Ajax. "Ajax verhuurde Julian Rijkhoff al aan Almere City. En Brobbey moet nog verkocht worden. Dan trekt de club normaal gesproken een nieuwe spits aan, maar in Konadu heeft Heitinga vast een type aanspeelpunt in huis."