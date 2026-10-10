Ajax-spits Konadu laat zich gelden met twee doelpunten in België
Don-Angelo Konadu heeft opnieuw van zich laten horen bij Lommel SK. De Ajax-huurling was vrijdagavond twee keer trefzeker tegen SK Beveren en had daarmee een belangrijk aandeel in de overwinning van zijn ploeg: 1-3.
De twintigjarige spits kende een voortvarende start in België. Bij zijn debuut tegen Westerlo (4-0) wist hij direct te scoren, maar in de vier daaropvolgende wedstrijden bleef een doelpunt uit. Na de interlandperiode heeft Konadu zijn scorend vermogen weer laten zien.
Tegen Beveren brak hij in de 24ste minuut de wedstrijd open. Oud-RKC-speler Chris Lokesa bracht de bezoekers vervolgens weer op gelijke hoogte. Lang hoefde Lommel echter niet te wachten op een nieuwe voorsprong. Drie minuten na rust sloeg Konadu opnieuw toe, ditmaal na een assist van Juho Talvitie, die eerder uitkwam voor Heracles Almelo en NAC Breda.
Met zijn tweede treffer van de avond hielp Konadu Lommel aan de overwinning op een directe concurrent. De Belgische club promoveerde afgelopen zomer, net als Beveren, naar het hoogste niveau.
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Ajax-spits Konadu laat zich gelden met twee doelpunten in België
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