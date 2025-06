Ajax-spits vertrekt transfervrij naar AZ: "Ik kijk er naar uit"

Kovács kwam in 2021 vanuit Hongarije naar Nederland en speelt sinds de zomer van 2023 in de jeugdopleiding van Ajax. Na twee seizoenen in Amsterdam maakt de Hongaars jeugdinternational een transfer naar AZ. "AZ is een hele mooie club. Ik weet hoe sterk de jeugdopleiding hier is en dit voelt voor mij als de beste keuze op dit moment", vertelt hij op de clubsite. "Ik kijk er enorm naar uit om aankomend seizoen in de Youth League te gaan spelen, we gaan knallen."

De ex-spits van Ajax O19 tekent een driejarig contract in Alkmaar. "Ik wil veel goals maken, dat is natuurlijk waar je als spits voor op het veld staat. Daarnaast hoop ik zoveel mogelijk minuten te maken, zodat ik mezelf kan blijven ontwikkelen en de stap naar Jong AZ kan maken", aldus Kovács. "Uiteindelijk hoop ik te gaan spelen voor het eerste elftal."