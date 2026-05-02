Ajax-spits wil blijven: "Voor mij zeker een optie om bij te tekenen"

Zakaria Ouazane begint steeds meer voeten aan de grond te krijgen bij Jong Ajax. De jonge spits speelde dit seizoen dertien maal mee en wist ook al een keer te scoren. Hij eist echter meer van zichzelf.

"Daar ben ik redelijk tevreden over, maar het moet beter. De trainers zeggen dat ik alles moet blijven geven op de trainingen en dat ik aan het mentale aspect moet werken", zegt Zakaria in gesprek met De Telegraaf. "Omgaan met tegenslagen en kritiek was een focuspunt. Dat gaat al veel beter. En de indruk die ik maak als ik inval, is positief.”

Zijn broer Adbellah viel al in bij het eerste en lijkt daarmee een streepje voor te hebben. Waar excelleren beide broers in? De technische vaardigheden die we bezitten en ons inzicht", zegt Zakaria, die ook verschillen ziet. "Ik ben wel iets rustiger dan hij is."

Dat het voor Zakaria lastiger gaat, mag duidelijk zijn. Al in de Onder17 was hij niet altijd zeker van een basisplek. "Maar in datzelfde jaar leerde ik om beter met die moeilijke momenten te dealen. Marokko selecteerde me voor de Afrika Cup, nadat de bond me lang in de gaten had gehouden. Na dat toernooi realiseerde ik me dat er altijd weer deuren open gaan, als je maar geduld hebt."