'Ajax spot beoogde trainer Jong Ajax in eigen jeugdopleiding'

Er lijkt een behoorlijke stoelendans plaats te gaan vinden bij Ajax. Dave Vos, afgelopen seizoen assistent van Francesco Farioli bij het eerste, is hard op weg naar de uitgang. Zijn plek gaat onder John Heitinga ingevuld worden door Frank Peereboom, die dit jaar Jong Ajax onder zijn hoede had. Peereboom moet op zijn beurt dus weer vervangen worden door Weijs.

De 38-jarige Weijs was in 2023/24 hoofdtrainer van FC Eindhoven en afgelopen seizoen al actief in Amsterdam als trainer van de Onder 19. Eerder was hij werkzaam bij Lommel SK, RSC Anderlecht, Willem II en NAC Breda.