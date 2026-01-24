'Ajax spot vervanger Moro en wil en gaat transferstrijd aan'

Ajax wil Alavés-aanvaller Carlos Vicente naar Amsterdam halen. Dat bevestigen bronnen aan VoetbalPrimeur . De Amsterdamse club wil een vervanger van Raúl Moro halen, die kortgeleden naar Osasuna vertrok.

Vicente kan de hele rechterflank bestrijken. Technisch directeur Jordi Cruijff is fan van de speler en ziet een een-op-een vervanger van Moro in hem. De Amsterdammers willen de speler dan ook kopen, en niet huren van de Spaanse club.

Birmingham City is echter ook bezig met de speler en leek zelfs al een akkoord te hebben bereikt, totdat Ajax zich meldde. Een persoonlijk akkoord met de speler zal niet moeilijk verlopen, gezien Ajax zijn voorkeur geniet. In 81 wedstrijden voor Alaves scoorde hij zestien keer, ook gaf hij dertien assists.