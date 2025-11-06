'Ajax sprak al voor het duel met Galatasaray met Erik ten Hag'

Ajax verkeert in zwaar weer na opnieuw een kansloze nederlaag in de Champions League. De 0-3 thuis tegen Galatasaray zorgt niet alleen voor sportieve malaise, maar ook voor bestuurlijke druk. Technisch directeur Alex Kroes lijkt te hebben geanticipeerd, want volgens het Algemeen Dagblad sprak hij maandag al uitvoerig met Erik ten Hag.

De ontmoeting tussen Kroes en de voormalig succestrainer vond plaats in Huizen, slechts twee dagen voor het pijnlijke verlies tegen Galatasaray. "Volgens betrokkenen betrof het ‘slechts’ een koffieafspraak die al langer gepland stond", aldus Sjoerd Mossou in het AD. Toch wordt gesuggereerd dat er meer achter de ontmoeting schuilt.

"Kroes zal zich woensdagavond op het ereterras van de Johan Cruijff ArenA gerealiseerd hebben wat hem te doen staat: een dringend beroep doen op het eergevoel van de Tukker", schrijft Mossou stellig.

"Alleen de in Amsterdam onomstreden Ten Hag kan de neergang van dit Ajax op korte termijn nog een halt toeroepen en tegelijk enige rust brengen in alle geledingen", concludeert Mossou.

Hoewel Ten Hag momenteel in beeld is bij meerdere clubs, waaronder Wolverhampton Wanderers, zijn er twijfels of hij dat avontuur aandurft. Hetzelfde geldt voor Ajax. "De vraag wordt vooral of de coach het zelf ziet zitten, juist in een tijdperk waarin er veel minder mogelijk is dan in Ten Hags vorige periode bij Ajax", besluit Mossou.