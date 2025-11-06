Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
'Ajax sprak al voor het duel met Galatasaray met Erik ten Hag'

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Ajax verkeert in zwaar weer na opnieuw een kansloze nederlaag in de Champions League. De 0-3 thuis tegen Galatasaray zorgt niet alleen voor sportieve malaise, maar ook voor bestuurlijke druk. Technisch directeur Alex Kroes lijkt te hebben geanticipeerd, want volgens het Algemeen Dagblad sprak hij maandag al uitvoerig met Erik ten Hag.

De ontmoeting tussen Kroes en de voormalig succestrainer vond plaats in Huizen, slechts twee dagen voor het pijnlijke verlies tegen Galatasaray. "Volgens betrokkenen betrof het ‘slechts’ een koffieafspraak die al langer gepland stond", aldus Sjoerd Mossou in het AD. Toch wordt gesuggereerd dat er meer achter de ontmoeting schuilt.

"Kroes zal zich woensdagavond op het ereterras van de Johan Cruijff ArenA gerealiseerd hebben wat hem te doen staat: een dringend beroep doen op het eergevoel van de Tukker", schrijft Mossou stellig.

"Alleen de in Amsterdam onomstreden Ten Hag kan de neergang van dit Ajax op korte termijn nog een halt toeroepen en tegelijk enige rust brengen in alle geledingen", concludeert Mossou.

Hoewel Ten Hag momenteel in beeld is bij meerdere clubs, waaronder Wolverhampton Wanderers, zijn er twijfels of hij dat avontuur aandurft. Hetzelfde geldt voor Ajax. "De vraag wordt vooral of de coach het zelf ziet zitten, juist in een tijdperk waarin er veel minder mogelijk is dan in Ten Hags vorige periode bij Ajax", besluit Mossou.

Fans van Galatasaray in Amsterdam

Duidelijkheid rondom ongeregeldheden: 'Acht Turken aangehouden'

0
John Heitinga schreeuwt zijn spelers toe tegen Galatasaray

Heitinga ziet gemis in bij Ajax: "Die hadden we moeten halen"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
