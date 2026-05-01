Ajax spreekt met Premier League-trainer: "Één van de kandidaten"

In de podcast Kick-off komt opnieuw een naam naar voren die de wenkbrauwen doet fronsen. Volgens Mike Verweij heeft Ajax namelijk ook gesproken met Andoni Iraola. Daarnaast wordt ook Míchel genoemd als serieuze optie. "Ik weet niet wie de nieuwe trainer wordt, maar hij is zeker één van de kandidaten", aldus Verweij in Kick-off.

Toch blijkt Iraola eveneens nadrukkelijk op de lijst te hebben gestaan. "Die is wel gesproken. Dat is ook weer zoiets. Dat is één van de kandidaten geweest, maar er werd in Spanje gesuggereerd dat hij al de nieuwe trainer zou worden. Daarvan hebben we gezegd: dat is onzin. Maar hij is wel één van de trainers die gesproken is. Maar of hij nog steeds in beeld is, weet ik niet", vertelt Verweij. Daarmee lijkt Ajax meerdere opties open te houden in de zoektocht naar een geschikte opvolger.

Een eventuele komst van Iraola wordt echter geen eenvoudige opgave. De Spaanse trainer staat er goed op in Engeland, waar hij met AFC Bournemouth knap presteert. Bovendien wordt hij gelinkt aan topclubs als Chelsea en Manchester United. Zijn contract loopt af, waardoor hij na dit seizoen vrij is om een nieuwe uitdaging aan te gaan, iets wat de situatie voor Ajax zowel interessant als complex maakt.