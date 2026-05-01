2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax spreekt met Premier League-trainer: "Één van de kandidaten"

Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer bij Ajax draait op volle toeren en daarbij duiken steeds meer namen op. Achter de schermen wordt druk gesproken met verschillende kandidaten, waarbij technisch directeur Jordi Cruijff een belangrijke rol speelt. 

In de podcast Kick-off komt opnieuw een naam naar voren die de wenkbrauwen doet fronsen. Volgens Mike Verweij heeft Ajax namelijk ook gesproken met Andoni Iraola. Daarnaast wordt ook Míchel genoemd als serieuze optie. "Ik weet niet wie de nieuwe trainer wordt, maar hij is zeker één van de kandidaten", aldus Verweij in Kick-off.

Toch blijkt Iraola eveneens nadrukkelijk op de lijst te hebben gestaan. "Die is wel gesproken. Dat is ook weer zoiets. Dat is één van de kandidaten geweest, maar er werd in Spanje gesuggereerd dat hij al de nieuwe trainer zou worden. Daarvan hebben we gezegd: dat is onzin. Maar hij is wel één van de trainers die gesproken is. Maar of hij nog steeds in beeld is, weet ik niet", vertelt Verweij. Daarmee lijkt Ajax meerdere opties open te houden in de zoektocht naar een geschikte opvolger.

Een eventuele komst van Iraola wordt echter geen eenvoudige opgave. De Spaanse trainer staat er goed op in Engeland, waar hij met AFC Bournemouth knap presteert. Bovendien wordt hij gelinkt aan topclubs als Chelsea en Manchester United. Zijn contract loopt af, waardoor hij na dit seizoen vrij is om een nieuwe uitdaging aan te gaan, iets wat de situatie voor Ajax zowel interessant als complex maakt.

Gerelateerd:
Ajax-fans met een fraaie sfeeractie in de Johan Cruijff Arena

Wint Ajax ook van PSV? Bookmaker BetMGM pakt uit met fraaie odds

0
Politie bij de Johan Cruijff ArenA

Heftig noodweer dreigt topper tussen Ajax en PSV te verstoren

0
Mats Rots in De Grolsch Veste

'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"

0
Jaap de Groot

Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"

0
Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax

Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"

0
Ajax viert een doelpunt van Mika Godts

'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

0
Wesley Sneijder

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"

0
Wint Ajax ook van PSV? Bookmaker BetMGM pakt uit met fraaie odds

Heftig noodweer dreigt topper tussen Ajax en PSV te verstoren

Ajax spreekt met Premier League-trainer: "Één van de kandidaten"

Óscar García verklapt: "Hij is er normaliter niet bij tegen PSV"

Jorthy Mokio twijfelt: "Heb nog geen definitieve keuze gemaakt"

Ajax gaat erehaag vormen voor PSV: "Dat heeft de club besloten"

Johan Inan onthult: "Jordi Cruijff wil hem het liefst behouden"

Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"
