Geschreven door Idse Geurts 24 jun 2022 om 12:06

Ajax gaat niet meer de transfermarkt op om een nieuwe doelman aan te trekken. Dit meldt het Algemeen Dagblad. Aantal weken geleden verscheen nog het nieuws dat Ajax in de markt was voor Mark Flekken en Jasper Cillessen, maar dit lijkt dus niet het geval te zijn. Hierdoor gaat Ajax het nieuwe seizoen in met Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter als doelmannen.

Vanwege het transfervrije vertrek van Andre Onana leek Ajax een nieuwe keeper te willen contracteren. Daarnaast, aangezien Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg niet meer de jongste spelers zijn, zou een jongere doelman een goede versterking voor de selectie zijn. De club heeft echter besloten het vertrouwen te steken in de doelmannen die al onder contract staan bij Ajax.

Officieel is het contract van Maarten Stekelenburg al afgelopen, maar volgens verschillende bronnen gaat de 39-jarige speler vrijwel zeker zijn contract verlengen. Desalniettemin lijkt Remko Pasveer ‘gewoon’ eerste doelman van Ajax te worden. Pasveer verkeerde vorig seizoen immers in uitstekende vorm. Aan het einde raakte de keeper weliswaar geblesseerd, maar Pasveer redde Ajax meermaals met zijn kwaliteiten.

Toch lijken er ook kansen te komen voor Jay Gorter. Gorter speelde vrijwel elke wedstrijd voor Jong Ajax, waar hij een goede indruk achterliet. Wellicht wordt de jonge doelman nu rijp genoeg geacht om ook speelminuten in het eerste elftal te maken. Nu Ajax geen nieuwe keeper aan gaat trekken liggen er in elk geval meer mogelijkheden voor Gorter.