Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax staat open voor een transfer, maar ontvangt geen biedingen'

Voetbal
Cherine Benjmil
Kenneth Taylor en Wout Weghorst in Como
Kenneth Taylor en Wout Weghorst in Como Foto: © Pro Shots

Het is opvallend rustig rond de interesse voor Kenneth Taylor, schrijft Lentin Goodijk van Voetbal International. Na het bod van FC Porto lijkt er geen andere concrete aanbieding binnen te zijn gekomen voor de middenvelder.

"Ajax heeft hem toegezegd mee te zullen werken, als er een fatsoenlijk bod op tafel komt", schrijft Goodijk. "Dat was waarom de middenvelder vorig jaar uiteindelijk besloot te blijven, waarna hij uitgroeide tot Speler van het Jaar. Bij het ingaan van deze zomer ging eigenlijk iedereen uit van een transfer van Taylor, maar zo ver is het nog niet gekomen. 

"FC Porto meldde zich, maar niet met een bedrag dat in de ogen van Ajax marktconform was. Verder is het deze zomer eigenlijk opvallend rustig gebleven rond de vijfvoudig Oranje-international. Mocht hij toch nog gaan, dan zal Ajax die middelen gebruiken voor de nieuwe nummer 6", aldus de VI-journalist.

Het aanblijven van Taylor kan gevolgen hebben voor Kian Fitz-Jim. Als Taylor deze transferwindow niet vertrekt, wordt Fitz-Jim mogelijk verhuurd om speelminuten te krijgen bij een andere club.

Gerelateerd:
Hakim Ziyech

'Ziyech-transfer in zicht: Turkse club wil zich snel versterken'

0
Brian Brobbey

'Ajax mogelijk niet op de markt voor nieuwe spits na Brobbey-exit'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd