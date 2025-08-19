'Ajax staat open voor een transfer, maar ontvangt geen biedingen'

Het is opvallend rustig rond de interesse voor Kenneth Taylor, schrijft Lentin Goodijk van Voetbal International. Na het bod van FC Porto lijkt er geen andere concrete aanbieding binnen te zijn gekomen voor de middenvelder.

"Ajax heeft hem toegezegd mee te zullen werken, als er een fatsoenlijk bod op tafel komt", schrijft Goodijk. "Dat was waarom de middenvelder vorig jaar uiteindelijk besloot te blijven, waarna hij uitgroeide tot Speler van het Jaar. Bij het ingaan van deze zomer ging eigenlijk iedereen uit van een transfer van Taylor, maar zo ver is het nog niet gekomen.

"FC Porto meldde zich, maar niet met een bedrag dat in de ogen van Ajax marktconform was. Verder is het deze zomer eigenlijk opvallend rustig gebleven rond de vijfvoudig Oranje-international. Mocht hij toch nog gaan, dan zal Ajax die middelen gebruiken voor de nieuwe nummer 6", aldus de VI-journalist.

Het aanblijven van Taylor kan gevolgen hebben voor Kian Fitz-Jim. Als Taylor deze transferwindow niet vertrekt, wordt Fitz-Jim mogelijk verhuurd om speelminuten te krijgen bij een andere club.