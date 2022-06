Geschreven door Idse Geurts 23 jun 2022 om 12:06

Edson Alvarez heeft wellicht al zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De Mexicaan staat in belangstelling van meerdere clubs en mag voor een goed bedrag Ajax verlaten. Dit melden Voetbal International en De Telegraaf donderdagochtend. Naar verluidt mag Alvarez vertrekken bij een bod van rond de dertig miljoen euro.

Onder Erik ten Hag was Alvarez nog een gewaardeerde kracht, maar Alfred Schreuder ziet het minder zitten in de middenvelder. Daarom staat Ajax ervoor open om Alvarez te verkopen. Vorige zomer was de Mexicaan nog dicht bij een transfer naar Stade Rennes, maar Ajax besloot uiteindelijk om de middenvelder in Amsterdam te houden. Uiteindelijk groeide Alvarez uit tot een onbetwiste basisspeler bij Ajax. Ook verlengde de 24-jarige speler onlangs nog zijn contract tot 2025.

Er is echter genoeg interesse voor Alvarez. Meerdere clubs uit Duitsland en Engeland hebben de middenvelder op de korrel. Vooral RB Leipzig hengelt nadrukkelijk naar de diensten van Alvarez. Desalniettemin laat Ajax Alvarez niet zomaar gaan. De Mexicaan mag niet weg voor een bedrag onder de dertig miljoen euro. Hierdoor maakt Ajax in elk geval winst op de transfer. In 2019 werd Alvarez immers voor vijftien miljoen euro overgenomen van Club América.