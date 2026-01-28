Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Ajax staat open voor vertrek Sutalo; vraagprijs flink verlaagd'

Gijs Kila
bron: Voetbalpraat
Josip Sutalo
Josip Sutalo Foto: © Pro Shots

Ajax is bereid om Josip Sutalo deze winter te laten vertrekken voor een bedrag van vijftien miljoen euro, zo werd besproken in Voetbalpraat op ESPN.

Daarmee is duidelijk dat de club fors verlies wil nemen op de Kroatische verdediger, die in de zomer van 2023 nog voor 20,5 miljoen euro werd overgenomen van Dinamo Zagreb. Tijdens de uitzending kwam ook de situatie rond Ko Itakura ter sprake. VfL Wolfsburg heeft belangstelling voor de Japanse verdediger, maar een transfer lijkt voorlopig uitgesloten.

"Ajax heeft heel duidelijk gezegd dat ze hem (Itakura, red.) niet willen verkopen", vertelt ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman. "Ook Itakura wil voor zijn kans bij Ajax blijven gaan. Een transfer lijkt er niet van te komen. Maar het is wel opmerkelijk, want het zou na Raúl Moro natuurlijk al de tweede speler zijn die na een half jaar alweer zou verkassen."

Anco Jansen plaatst daar stevige kanttekeningen bij. "Dat is een brevet van onvermogen, tenminste zo kunnen beleidsmakers er denk ik wel naar kijken", stelt de oud-speler. Zwagerman ziet bovendien dat Ajax steeds vaker kiest voor eigen jeugd boven dure aankopen. "Zeker ook voor de transfersommen. Zowel Itakura als Moro waren echt grote aankopen. En dat Ajax de laatste wedstrijd met jeugd speelde en dat je daarvoor Itakura en Sutalo op de bank zet. Dat is wel opmerkelijk."

De veranderde houding van Ajax rond Sutalo onderstreept die ontwikkeling. "In de zomer werd gezegd dat ze vanaf dertig miljoen gaan luisteren en inmiddels weten we dat dat vijftien miljoen is. Ze zijn bereid om daar verlies op te maken", aldus Zwagerman. Eerder werd al duidelijk dat Ajax wel wil meewerken aan een vertrek van de Kroaat, mocht Wolfsburg concreet worden.

Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Fred Grim

Vermoedelijke opstelling Ajax: Fred Grim voert wijzigingen door

0
