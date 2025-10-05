Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Ajax staat voor dilemma in interlandperiode: verandering is nodig

Thomas
bron: Het Parool
Wout Weghorst tegen Sparta
Wout Weghorst tegen Sparta Foto: © Pro Shots

De positie van John Heitinga als hoofdtrainer van Ajax blijft wankel. Na het kansloze verlies in de Champions League tegen Olympique Marseille (4-0) en het gelijkspel tegen Sparta (3-3), is de druk op de oefenmeester verder toegenomen. Toch is er vooralsnog geen sprake van een ontslag, al lijkt dat niet zozeer te danken aan zijn eigen prestaties, maar eerder aan het ontbreken van een geschikte opvolger.

Volgens Het Parool hing de vraag "of Heitinga het duel met Sparta zou overleven" nadrukkelijk boven de markt. Hoewel Ajax in extremis nog een punt pakte, is de onrust bij de club nog lang niet verdwenen. De Amsterdamse krant stelt dat het echte probleem wellicht niet Heitinga zelf is, maar het gebrek aan alternatieven. "Een eventueel ontslag van Heitinga bij Ajax staat niet op zichzelf. Er moet immers ook een goede opvolger zijn", schrijft Het Parool. En precies dat lijkt in Amsterdam 'een groter probleem'.

De interlandbreak komt op een cruciaal moment voor de Amsterdammers. De komende twee weken zijn er geen wedstrijden, wat ruimte biedt voor bezinning. Heitinga krijgt daarmee de tijd om te evalueren, maar ook de clubleiding zal zich beraden op de toekomst. Een ‘harde ingreep’ zoals het ontslag van Heitinga behoort tot de opties, maar een andere mogelijkheid is het uitbreiden van de technische staf. Daarvoor was Thomas van Duivenvoorde van De Graafschap al enkele tijd in beeld.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden John Heitinga Ajax bestuur & beleid
