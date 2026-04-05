Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'

Joram
bron: Ajax1
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez

Het wordt een uitdaging voor Jordi Cruijff om Míchel als nieuwe trainer van Ajax aan te trekken. De huidige coach van Girona verdient in Spanje een salaris tussen de drie en vier miljoen euro per jaar, wat hoger ligt dan ooit door een Ajax-trainer is betaald.

Zijn contract loopt af, maar het is de vraag of hij bereid is in te leveren voor een functie in Amsterdam. Het hoge salaris van Míchel is te verklaren door de financiële steun van de City Football Group. Onder zijn leiding promoveerde Girona in 2024/25 zelfs naar de Champions League. 

Daarbij neemt de Spanjaard meestal zijn vaste assistent Salva Fúne mee, wat de kosten verder kan verhogen. Míchel is echter niet de enige kandidaat. Volgens De Telegraaf wordt verwacht dat Jordi Cruijff ook contact zal opnemen met Pep Guardiola. Eerder werd ook Xavi in verband gebracht met het trainerschap bij de Amsterdamse club.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Kennynho Kasanwirjo bij Ajax

Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"

0
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes kritisch op verhuurde Ajax-spelers: "Verspreiden leugens"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

0
Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

0
Wedstrijdbal Eredivisie 2025/2026

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

0
Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

0
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

0
Alex Kroes

Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"

0
Xanne Kip krijgt de felicitaties na een Ajax-goal

Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws