'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'

Het wordt een uitdaging voor Jordi Cruijff om Míchel als nieuwe trainer van Ajax aan te trekken. De huidige coach van Girona verdient in Spanje een salaris tussen de drie en vier miljoen euro per jaar, wat hoger ligt dan ooit door een Ajax-trainer is betaald.

Zijn contract loopt af, maar het is de vraag of hij bereid is in te leveren voor een functie in Amsterdam. Het hoge salaris van Míchel is te verklaren door de financiële steun van de City Football Group. Onder zijn leiding promoveerde Girona in 2024/25 zelfs naar de Champions League.

Daarbij neemt de Spanjaard meestal zijn vaste assistent Salva Fúne mee, wat de kosten verder kan verhogen. Míchel is echter niet de enige kandidaat. Volgens De Telegraaf wordt verwacht dat Jordi Cruijff ook contact zal opnemen met Pep Guardiola. Eerder werd ook Xavi in verband gebracht met het trainerschap bij de Amsterdamse club.