Ajax staat voor grote schoonmaak: deze verdedigers mogen vertrekken

Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena Foto: © BSR Agency

Ajax staat voor een drukke zomer op defensief gebied. Volgens Voetbal International wil de club meerdere veranderingen doorvoeren achterin en mogen verschillende verdedigers vertrekken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan mogelijke contractverlengingen en lijkt een terugkeer van Daley Blind steeds dichterbij te komen.

Onder anderen Owen Wijndal, Anton Gaaei, Josip Sutalo en Ahmetcan Kaplan zouden mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever. Ook voor Dies Janse is de situatie nog onzeker. "Voor Janse is er veel interesse", schrijft VI. De jonge verdediger staat nadrukkelijk op de radar van het Belgische Club Brugge, al heeft die zich volgens het medium nog niet officieel gemeld. Ajax ziet Janse het liefst blijven, maar zijn perspectief voor volgend seizoen is nog niet volledig duidelijk.

Voor Sutalo hoopt Ajax juist een flink bedrag binnen te halen. "Hij is één van de spelers aan wie Ajax deze zomer denkt te kunnen verdienen, zeker als hij een goed WK draait bij Kroatië", meldt VI. De Kroatische verdediger kwam in 2023 voor ruim twintig miljoen euro over van Dinamo Zagreb, maar wist in Amsterdam nooit volledig te overtuigen.

Terwijl meerdere spelers mogen vertrekken, ziet Ajax juist toekomst in Ko Itakura. Daarnaast bestaat nog altijd de mogelijkheid dat Takehiro Tomiyasu langer verbonden blijft aan de club. Volgens VI is een nieuw contract voor de voormalig Arsenal-verdediger niet uitgesloten, al speelt zijn mogelijke rol en hoeveelheid speeltijd daarin een belangrijke factor.

Ondertussen lijkt ook de terugkeer van Daley Blind dichterbij te komen. "Het staat in de sterren geschreven dat Daley Blind deze zomer terugkeert in de Johan Cruijff ArenA", aldus VI. De 36-jarige verdediger beschikt bij Girona over een aflopend contract en zou zijn loopbaan graag afsluiten in Amsterdam.

De mogelijke komst van Blind kan wel gevolgen hebben voor de ontwikkeling van Janse. Zowel de ervaren routinier als het talent lijkt weinig perspectief te hebben op een rol als derde keuze links centraal achterin. Een eventueel vertrek van Youri Baas zou daarin echter ruimte kunnen creëren binnen de selectie van Ajax.

