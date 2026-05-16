Ajax staat voor grote schoonmaak: deze verdedigers mogen vertrekken

Ajax staat voor een drukke zomer op defensief gebied. Volgens Voetbal International wil de club meerdere veranderingen doorvoeren achterin en mogen verschillende verdedigers vertrekken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan mogelijke contractverlengingen en lijkt een terugkeer van Daley Blind steeds dichterbij te komen.

Onder anderen Owen Wijndal, Anton Gaaei, Josip Sutalo en Ahmetcan Kaplan zouden mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever. Ook voor Dies Janse is de situatie nog onzeker. "Voor Janse is er veel interesse", schrijft VI. De jonge verdediger staat nadrukkelijk op de radar van het Belgische Club Brugge, al heeft die zich volgens het medium nog niet officieel gemeld. Ajax ziet Janse het liefst blijven, maar zijn perspectief voor volgend seizoen is nog niet volledig duidelijk.

Voor Sutalo hoopt Ajax juist een flink bedrag binnen te halen. "Hij is één van de spelers aan wie Ajax deze zomer denkt te kunnen verdienen, zeker als hij een goed WK draait bij Kroatië", meldt VI. De Kroatische verdediger kwam in 2023 voor ruim twintig miljoen euro over van Dinamo Zagreb, maar wist in Amsterdam nooit volledig te overtuigen.