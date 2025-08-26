Ajax transfers & geruchten
'Ajax stalt talentvolle vleugelaanvaller bij Eredivisie-club'
Jan Faberski aan de bal bij Jong Ajax Foto: © Pro Shots
Ajax gaat Jan Faberski verhuren aan PEC Zwolle. Dat schrijft Mike Verweij namens de Telegraaf dinsdagmiddag.
Bronnen rond PEC Zwolle melden dat de huurtransfer zo goed als rond is. Er wordt geen optie tot koop opgenomen in het huurcontract. Ajax ziet veel toekomst in de negentienjarige vleugelaanvaller, die volgend seizoen Bertrand Traoré zou kunnen opvolgen.
Faberski, die in 2022 overkwam uit de jeugd van Jagiellonia Bialystok, heeft nog en contract tot medio 2028 in Amsterdam. De Pool heeft nog geen minuten gemaakt voor de hoofdmacht van Ajax.
