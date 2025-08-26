Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax transfers & geruchten

'Ajax stalt talentvolle vleugelaanvaller bij Eredivisie-club'

Max
bron: De Telegraaf
Jan Faberski aan de bal bij Jong Ajax
Jan Faberski aan de bal bij Jong Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax gaat Jan Faberski verhuren aan PEC Zwolle. Dat schrijft Mike Verweij namens de Telegraaf dinsdagmiddag. 

Bronnen rond PEC Zwolle melden dat de huurtransfer zo goed als rond is. Er wordt geen optie tot koop opgenomen in het huurcontract. Ajax ziet veel toekomst in de negentienjarige vleugelaanvaller, die volgend seizoen Bertrand Traoré zou kunnen opvolgen. 

Faberski, die in 2022 overkwam uit de jeugd van Jagiellonia Bialystok, heeft nog en contract tot medio 2028 in Amsterdam. De Pool heeft nog geen minuten gemaakt voor de hoofdmacht van Ajax. 

Anton Gaaei

'Ajax ontvangt miljoenenbod uit Frankrijk op Anton Gaaei'

0
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA

'Taylor kan alsnog vertrekken, club gaat nieuwe poging doen'

0
Ajax transfers & geruchten Jan Faberski
Video’s
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
