Geschreven door Idse Geurts 28 apr 2022 om 11:04

Ajax start voor de aankomende Eredivisie wedstrijd tegen PEC Zwolle met een proef omtrent tweedehands kaartverkoop. Seizoenskaarthouders die niet bij de wedstrijd aanwezig kunnen zijn, kunnen nu hun kaartje legaal verkopen via de Ajax-app. De club wil deze functie volgend seizoen officieel introduceren, dus geldt komend weekend als een goede test.

Met deze nieuwe optie wil Ajax zorgen dat de Johan Cruijff ArenA bij thuiswedstrijden altijd volledig gevuld is. Op dit moment blijven stoeltjes immers vaak leeg wanneer seizoenskaarthouders niet bij een wedstrijd kunnen zijn. Hoewel ook nu deze kaartjes vaak worden doorverkocht, kan dit nog niet op een echt legale manier. Hierdoor betalen fans vaak erg hoge prijzen voor tweedehands Ajax-tickets en maken sommige seizoenskaarthouders zelfs winst door hun stoeltje constant te verhuren.

Door Ajax-fans kaartjes te laten verkopen op het eigen platform, slaat Ajax dus twee vliegen in één klap. Zo speelt Ajax waarschijnlijk vaker in een volle ArenA en worden illegale handelaars in Ajax-tickets de pas afgesneden.