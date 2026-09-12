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Ajax start bijzondere samenwerking met internationale voetbalbond

Rik Engelbertink
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Ajax en Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), de nationale voetbalbond van Indonesië, zijn een voetbalpartnership gestart. Samen gaan de twee een programma creëren waarin jonge voetballers ontwikkeld worden op de 'Ajax-manier'.

Erick Thohir, President van de PSSI is blij met de aangekondigde samenwerking: "Voetbal is de populairste sport in Indonesië, maar we moeten erkennen dat we nog steeds voor uitdagingen staan in ons jeugdopleidingssysteem. Daar willen we van blijven leren en ons aanpassen aan het succesvolle systeem in Nederland", zegt hij via de clubkanalen van Ajax.

"We zijn dan ook trots op deze samenwerking met Ajax, een toonaangevende club met een beproefde opleidingsfilosofie en een bijzondere historische band met Indonesië. Dankzij de kennis en ervaring van Ajax kunnen we een belangrijke stap zetten om de kwaliteit van trainers en voetbaltalent in Indonesië te verbeteren", zegt hij.

PSSI sluit zich hiermee aan bij Ajax, net als clubs uit Mexico, Oostenrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Oezbekistan en Japan. Menno Geelen, CEO van AFC Ajax: "We willen onze positie als een van de beste talentopleiders ter wereld vasthouden, en kennis delen in markten die relevant zijn."

"Indonesië is zo'n markt: groot, met geweldig potentieel en een enorme voetballiefde. We zijn al een aantal jaar in contact en zijn er trots op dat we kunnen voortbouwen aan de relatie met het Indonesisch voetbal, en bij kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van voetbal in het land", besluit hij.

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