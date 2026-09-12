Ajax start bijzondere samenwerking met internationale voetbalbond

Erick Thohir, President van de PSSI is blij met de aangekondigde samenwerking: "Voetbal is de populairste sport in Indonesië, maar we moeten erkennen dat we nog steeds voor uitdagingen staan in ons jeugdopleidingssysteem. Daar willen we van blijven leren en ons aanpassen aan het succesvolle systeem in Nederland", zegt hij via de clubkanalen van Ajax.

"We zijn dan ook trots op deze samenwerking met Ajax, een toonaangevende club met een beproefde opleidingsfilosofie en een bijzondere historische band met Indonesië. Dankzij de kennis en ervaring van Ajax kunnen we een belangrijke stap zetten om de kwaliteit van trainers en voetbaltalent in Indonesië te verbeteren", zegt hij.